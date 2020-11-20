القوات العراقية تقضي على 16 إرهابيا من 'داعش' في كركوك

قضت القوات العراقية على 16 إرهابياً من تنظيم “داعش” في محافظة كركوك شمال البلاد.



قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ أمس عملية أمنية بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون ووادي الخناجر استهدفت أوكاراً لتنظيم “داعش” تخللها اشتباكات أسفرت عن مقتل 16 إرهابياً.



وأشار إلى أن عمليات البحث أسفرت أيضاً عن العثور على وثائق مهمة وكميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات سفر ومبالغ مالية محلية وأجنبية.



وألقت قوات الأمن العراقية أمس القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة كركوك.