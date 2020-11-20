الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 20 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:00

القوات العراقية تقضي على 16 إرهابيا من 'داعش' في كركوك

القوات العراقية تقضي على 16 إرهابيا من
قضت القوات العراقية على 16 إرهابياً من تنظيم “داعش” في محافظة كركوك شمال البلاد.

قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم إن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ أمس عملية أمنية بالمنطقة الرابطة بين وادي زغيتون ووادي الخناجر استهدفت أوكاراً لتنظيم “داعش” تخللها اشتباكات أسفرت عن مقتل 16 إرهابياً.

وأشار إلى أن عمليات البحث أسفرت أيضاً عن العثور على وثائق مهمة وكميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وجوازات سفر ومبالغ مالية محلية وأجنبية.

وألقت قوات الأمن العراقية أمس القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم “داعش” في محافظة كركوك.
رقم : 898969
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي
تحالف العدوان اعتمد على قرصنة سفن النفط لإحداث أزمة كبيرة في البلاد
أدلة حيّة حول الاعتقالات المروعة للسجناء السعوديين
أدلة حيّة حول الاعتقالات المروعة للسجناء السعوديين
20 تشرين الثاني 2020
وثيقة التعاون الدفاعي بين إيران والعراق.. الأهداف والضرورات
وثيقة التعاون الدفاعي بين إيران والعراق.. الأهداف والضرورات
20 تشرين الثاني 2020
صفوي: أميركا لم تعد القوى العظمى في العالم
صفوي: أميركا لم تعد القوى العظمى في العالم
20 تشرين الثاني 2020
اللواء سلامي: لن نتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن امننا
اللواء سلامي: لن نتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن امننا
19 تشرين الثاني 2020
بارجة ‘‘الشهيد رودكي‘‘ العابرة للمحيطات مزودة باسلحة وطنية الصنع
بارجة ‘‘الشهيد رودكي‘‘ العابرة للمحيطات مزودة باسلحة وطنية الصنع
19 تشرين الثاني 2020
روحاني: سندشن 9 مشاريع كبيرة بمجال النقل حتى نهاية الحكومة الحالية
روحاني: سندشن 9 مشاريع كبيرة بمجال النقل حتى نهاية الحكومة الحالية
19 تشرين الثاني 2020
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ المنقسم على شفا الانفجار
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ المنقسم على شفا الانفجار
19 تشرين الثاني 2020
فلسطين بين المصالحة الوطنية واستمرار الانقسام
فلسطين بين المصالحة الوطنية واستمرار الانقسام
19 تشرين الثاني 2020
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
إيران تصنع أول طائرة مسيرة في العالم قادرة على أداء 7 مهام تخصصية
18 تشرين الثاني 2020
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
تعزيز خفر السواحل... رؤية أنصار الله الاستراتيجية للساحل الغربي
18 تشرين الثاني 2020
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
فضيحة مدويّة للكيان الصهيونيّ في أمريكا !!
18 تشرين الثاني 2020
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
ترامب والقرارات الكبری في الأيام الاخيرة
18 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان