القطان.. لتحمل المسؤولية وتشكيل حكومة تعالج الاوضاع الصعبة

طالب رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ احمد القطان المعنيين بتحمل المسؤولية وتشكيل حكومة تعالج الاوضاع الصعبة



دعا رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان في تصريح، "الشعب اللبناني الفقير الى الإلتزام بالوقاية من أجل أنفسنا"، وأكد "أننا نعلم التقصير الحاصل من المسؤولين ومن الدولة لأنهم أصلا لا يعيشون ما نعيشه نحن ولا يعانون معاناتنا, فما نعيشه نحن من وضع اقتصادي صعب هم لا يعيشونه، إذا هم لا يشعرون معنا، لأنهم يعيشون في قصورهم. لذلك لا يشعرون بوضعنا الإقتصادي الصعب".



ودعا الشيخ القطان إلى "الإلتزام بالإحتياطات من أجل أنفسنا، لأننا آخر هم المسؤولين إذا متنا كلنا "فهو أريح لهم". فكلما زادت وفيات الناس من الفقراء هذا يريحهم أكثر، لذلك أخذنا بالأسباب هو من أجلنا ومن أجل مصلحتنا. فالأخذ بالأسباب هو لسلامتنا وسلامة أولادنا وأهلنا وبيئتنا".



وعن الوضع الحكومي، قال الشيخ القطان: "كلنا ننظر الى تعنت وتمرد السياسيين عن تشكيل حكومة يتمثل فيها الجميع من أجل مصلحة هذا البلد، على الرغم من الوضع الإقتصادي الصعب الذي يعيشه الناس وعلى الرغم من هذه الأوضاع الصعبه التي نعيشها جميعا، الا أنهم لا يشعرون بحس المسؤولية. هذه المسؤولية التي يجب أن تدفعهم الى تشكيل حكومة تعالج ما أمكن من هذه الأوضاع الإقتصادية الصعبة