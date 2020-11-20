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الجمعة 20 تشرين الثاني 2020 ساعة 18:29

الكويت ستحصل على 3 ملايين جرعة من لقاح بريطاني

الكويت ستحصل على 3 ملايين جرعة من لقاح بريطاني
كشفت مصادر صحية كويتية امس الخميس، أن وزارة الصحة تراقب عن كثب آخر تطورات اللقاح الذي تطوره جامعة "أوكسفورد" البريطانية، مؤكدة أنها وقعت اتفاقاً للحصول على 3 ملايين جرعة.

وذكرت صحيفة "القبس" المحلية، نقلاً عن مصادرها أن المسؤولين يتابعون آخر تطورات لقاحات "كورونا"، التي بلغت تجاربها السريرية المراحل الأخيرة في أكثر من دولة حالياً.

وأشارت المصادر إلى أنه في حال اعتماد أي لقاح رسمياً فسيتم الإعلان عن تفاصيل ومواعيد وصوله من الشركات المنتجة، التي لا يزال بعضها بانتظار نيل اعتمادات المنظمات الصحية العالمية المتخصصة في اللقاحات.

وقالت المصادر: إن "الصحة تجري اتصالات يومية مع الشركات التي أُبرم اتفاق مبدئي معها بخصوص استيراد لقاحات كورونا، في حال نيلها الاعتمادات الرسمية، مبينة أن الاتفاقيات والتعاقدات لن يكون لها اعتبار قانوني إن لم يحصل اللقاح على الاعتماد الرسمي من المنظمات العالمية، لمنحه وتداوله في أي دولة".

وأضافت أن الوزارة تراقب عن كثب آخر تطوّرات اللقاح الذي تطوره جامعة أوكسفورد، بالتعاون مع شركة استرازينيكا في مراحله الأخيرة، والذي شهد فترة توقف خلال التجارب السريرية مطلع سبتمبر الماضي، قبل استئنافها أواخر أكتوبر، موضحة أن الاتفاق مع الشركة المتعهّدة باستيراد اللقاح ينص على توريد 3 ملايين جرعة منه عند اعتماده رسمياً من وكالة الأدوية الأوروبية "EMA" والسلطات الصحية البريطانية.

وذكرت أن لقاح "أكسفورد" لا يحتاج درجة حرارة منخفضة جدّاً لحفظه في ثلاجات للتجميد، حيث يمكن تخزينه في درجة حرارة ما بين 2 و8 درجات مئوية، ولن يتطلب معدات تبريد كبرى. وبيّنت أن اللقاح أظهر في المرحلتين الأولى والثانية استجابة مناعية قوية لدى من خضعوا للتجارب السريرية، حيث تبدأ الخلايا إظهار رد فعل مناعي بعد 14 يوماً فقط من التلقيح، كما ينتج الجسم أجساماً مضادة في غضون 28 يوماً.

ورجحت المصادر أن يعتمد اللقاح الشهر المقبل في بريطانيا، وفي حال اعتماده هناك فلن تستغرق عملية وصوله إلى البلاد سوى 14 يوماً، على أبعد تقدير.

وخلال الأيام الماضية أعلنت كل من شركتي "فايزر" و"موديرنا" التوصل للقاحات العلاج من فيروس كورونا المستجد وسط نتائج الاختبارات السريرية التي نجحت بنسبة 95%.
رقم : 898975
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