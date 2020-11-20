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الجمعة 20 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:00

أحوال جوية غير مستقرة بالاردن تبدأ عصر اليوم الجمعة

أحوال جوية غير مستقرة بالاردن تبدأ عصر اليوم الجمعة
يبدأ تأثر الأردن بأحوال جوية غير مستقرة اعتباراً من عصر اليوم الجمعة بحيث تتكاثر الغيوم والسحب على ارتفاعات مُختلفة و تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار من في مناطق مختلفة و عشوائية من المملكة الأردنية.

و قد تكون بعض من هذه الزخات غزيرة في بعض الأحياء والنطاقات الجغرافية الضيقة دون عن غيرها و تتسبب بجريان الأودية والشعاب وحدوث السيول المُفاجئة في المنحدرات والمناطق المُنخفضة.

و تتراجع فرص هطول الأمطار الرعدية في ساعات الليل بعد العِشاء. و لكن مع ساعات الليل المُتأخرة تتهيأ الفرص من جديد لهطول أمطار رعدية في مناطق شمال المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً. و يُحتمل أن تمتد بعض من هذه الزخات إلى أجزاء من المناطق الوسطى بُعيد مُنتصف الليل و مع ساعات الفجر.

توصيات بشأن الحالة الجوية:

وبما أن الجمعة هو يوم حظر شامل في الأردن فإن التوصيات تقتصر على ضرورة الانتباه من قِبل سُكان وقاطني المناطق المُنخفضة من الانتباه من جريان الأودية القريبة و الشِعاب أو ارتفاع منسوب المياه في حال تعرض مناطقهم لإحدى الزخات الرعدية.

السبت: انخفاض ملموس على درجات الحرارة و تراجع فرص الأمطار

ويُتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة نهار السبت و تكون دون المُعدلات المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام، و تبقى فرص الأمطار مُهيأة في ساعات الصباح خاصة في شمال المملكة، إلا أنها تتراجع بشكل سريع أثناء النهار.

ليلة السبت/الأحد الأبرد حتى الان منذ بداية الموسم

وتُشير نماذج التنبؤات الحاسوبية الخاصة بمُحاكاة توقعات درجات الحرارة بأن الطقس ليلة السبت/الأحد ستكون الأبرد منذ بداية الموسم بحيث يطرأ انخفاض ملموس آخر على درجات الحرارة الليلية و يتحول الطقس ليُصبح بارداً بوجهٍ عام في العديد من المناطق، و تتدنى درجات الحرارة الصغرى في بعض مناطق البادية و السهول الشرقية إلى أقل من 5 درجات مئوية. و قد يتشكل الصقيع في بعض من تلك المناطق مع ساعات فجر الأحد.
رقم : 898979
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