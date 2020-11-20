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الجمعة 20 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:10

الجيش التركي ينشئ قاعدة عسكرية جديدة بريف إدلب

الجيش التركي ينشئ قاعدة عسكرية جديدة بريف إدلب
أنشأت القوات التركية، اليوم الجمعة، نقطة عسكرية ثانية في بلدة “بليون” بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

مصادر محلية في البلدة، تحدثت عن وصول رتل عسكري تابع للقوات التركية يضم عشر شاحنات محمل على متنها نحو 8 دبابات وجرافتين، إضافة إلى العديد من السيارات المصفحة، التي تحمل قرابة 200 جندي.

وأكدت المصادر أن القوات التركية قامت بإنشاء نقطة عسكرية جديدة في القرية، عقب وصول الرتل المحمل بالتعزيزات العسكرية إلى المنطقة.

النقطة العسكرية الجديدة، تبعد عن مدينة كفرنبل التي تسيطر عليها قوات النظام السوري نحو 8 كيلو متر فقط، بينما تبعد عن القاعدة العسكرية الأخيرة التي أنشأت في بلدة “البارة” 5 كيلو مترات.

يشار الى أن إنشاء هذه القواعد العسكرية اَنفة الذكر، يأتي عقب سحب أنقرة لنقاطها المحاصرة من قبل قوات النظام وروسيا في مدينة مورك وقريتي شير مغارة ومعر حطاط في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي إلى منطقة جبل الزاوية.

يذكر أن القوات التركية أنشأت مؤخراً العديد من القواعد العسكرية في مناطق متفرقة من أرياف إدلب وحماة وحلب والرقة، حيث تحدثت مصادر حقوقية صباح اليوم، عن بدء القوات التركية بإنشاء قاعدة عسكرية تابعة لها، في قرية طماميح، على بعد نحو 2 كلم عن بلدة عين عيسى شمالي ريف محافظة الرقة، مؤكدة أن القوات بدأت بجلب معدات لوجستية ومعدات بناء لإنشاء القاعدة.
رقم : 898981
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