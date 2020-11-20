الامن التركي يعتقل 101 شخص بتهمة الإرهاب

أصدرت السلطات التركية، اليوم الجمعة، أوامر اعتقال بحق 101 شخصًا تشمل محامين وأطباء وذلك في إطار تحقيقات متعلقة بالإرهاب.



وقال مصدر أمني تركي، إن السلطات الأمنية في تركيا أطلقت عمليات مداهمة في محافظة ديار بكر جنوب شرق البلاد وبحثت عن مشتبه بهم في 4 مدن هناك، موضحًا أنه تم مداهمة 106 عناوين سكنية، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.



وأكد المصدر أنه تم القبض بالفعل على 47 شخصًا، لافتًا إلى أن المشتبه بهم يعتقد أنهم على اتصال بمجلس المجتمع الديمقراطي، والتي تعتبره تركيا الذراع القانوني لحزب العمال لكردستاني التي تعتبره تركيا منظمة إرهابية.



وكانت السلطات التركية اعتقلت 28 رجل أعمال في إطار التحقيقات القائمة بحق رجال أعمال على صلة بـ"حركة الخدمة" في ثلاث مدن مركزها اسطنبول.



الى ذلك أصدرت نيابة اسطنبول، قرارات اعتقال، وداهمت فرق الأمن 33 عنوانا في مدن اسطنبول وأنقرة وشانلي أورفة واعتقلت 28 رجل أعمال، بتهمة تقديم مساعدات مالية لمدارس حركة الخدمة في القارة الإفريقية.



ووجهت النيابة العامة للمعتقلين تهمة إرسال أموال من أجل إنشاء مدرسة في الجابون، إلى جانب إرسال نقود إلى دول إفريقية أخرى في تواريخ مختلفة.