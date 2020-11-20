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الجمعة 20 تشرين الثاني 2020 ساعة 19:26

مصر... ارتفاع ضحايا أعنف عاصفة منذ عام 2015 في الإسكندرية

مصر... ارتفاع ضحايا أعنف عاصفة منذ عام 2015 في الإسكندرية
ارتفع عدد ضحايا العاصفة الرعدية والأمطار التي تضرب محافظة الإسكندرية شمالي مصر، إذ انتشلت قوات الحماية المدنية جثة سيدة عمرها 58 عاما من تحت أنقاض عقار منهار بمنطقة حي الجمرك.


ولقى شاب مصرعه، وأصيب 4 آخرون إثر انهيار جزئي لعقار بشارع السلطان بمنطقة كرموز غربي الإسكندرية، بسبب الأمطار الغزيرة التي وصلت إلى حد السيول في المدينة، كما شهدت المحافظة انهيار عقار بحي الجمرك، ما أسفر عن وفاة سيدة عمرها 58 عاما وطفلين شقيقين عمرهما 7 سنوات و6 سنوات، وإحالة مصاب إلى المستشفى مع البحث عن 2 آخرين تحت الانقاض.

وواصلت عاصفة (نوة "باقي المكنسة") ضرب سواحل الإسكندرية، اليوم، في موجة هي الأعنف منذ 2015، يصاحبها هطول أمطار رعدية وبرق وانخفاض في درجات الحرارة.

وفي العاصمة، أهاب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بالمواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى لعدم التأثر بموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها العاصمة.
جاء ذلك خلال جولة للمحافظ بعدد من أحياء العاصمة للإشراف على عمليات شفط مياه الأمطار من الشوارع.

وتفقد محافظ القاهرة عددا من الكباري والمحاور المرورية بالعاصمة للتأكد من استمرار عمليات شفط المياه وتسيير الحركة المرورية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، من حالة عدم استقرار في الأحوال الجوية وسقوط أمطار غزيرة شمالي البلاد، تصل ذروتها الجمعة.

وقالت الهيئة في منشورات على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، خلال الساعات الأخيرة، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط، تنشط معه رياح شمالية غربية باردة على السواحل الشمالية، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، يرافقها سقوط للأمطار الغزيرة.

وأوضحت أن الرياح الغربية تنشط على الصحراء الغربية، وتزداد سرعتها مع هبات مثيرة للرمال والأتربة تصل إلى شمال الصعيد.

واعتبرت الهيئة أن طقس الجمعة "هو ذروة عدم الاستقرار من حيث نشاط الرياح وسقوط الأمطار على شمال البلاد".

ونشرت الهيئة صورا حديثة من الأقمار الصناعية، تشير إلى تكاثر السحب الرعدية على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والدلتا، يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة على مطروح والإسكندرية والضبعة، تتجه شرقا مع الوقت نحو رشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد، يما تتجه الأمطار المتوسطة إلى الداخل وصولا إلى مناطق من القاهرة.

كما يصاحب الأمطار نشاط الرياح على شمالي البلاد ومناطق من الوجه البحري والقاهرة، وفق هيئة الأرصاد.

وأوضحت أنه "يجب التحذير من أماكن سقوط الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية ومناطق انخفاض الرؤية الأفقية".
رقم : 898986
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