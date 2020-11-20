العراق...تحذير من خمسة أحوال في طقس اليومين المقبلين

قال المتنبئ الجوي صادق عطية ان الجبهة الهوائية الدافئة و الباردة المرافقة للمنخفض السطحي تتقدم خلال الساعات القادمة وتدفع فرص الأمطار نحو مناطق البلاد أكثر كما تظهر من خلال حركة السحب في الاقمار الاصطناعية .



وذكر عطية في بيان ان "مناطق عديدة من مدن {بغداد والديوانية وكربلاء والنجف وبابل وواسط وديالى والسليمانية واربيل ودهوك وكركوك ثم ميسان وشمال نينوى وبادية النجف وجنوب الانبار} ستتعرض هذه الليلة وفجر غد السبت الى امطار رعدية متفاوتة الشدة"



وبين ان "الامطار ستكون مصحوبة بالغزارة احيانا في مدن الفرات الاوسط وشمال واسط وجنوب ديالى هذه الليلة، ومع اندفاع جبهة المنخفض اكثر نهار السبت ..متوقع ان تزداد كثافة السحب في (كاافة المدن) وتزداد فرص الامطار ايضا لتشمل مدن الجنوب بشكل متفاوت ايضا ولكن متوقع ان تكون غزارة الامطار في ( ديالى ودهوك وجنوب السليمانية وربما العاصمة بغداد وواسط ايضا) والانبار ونينوى هي الاقل كمية بالامطار وربما لاتشمل بعض مناطقها".



واضاف ان "مع ساعات المساء والليل يندفع المنخفض شرقا وتستقر الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة مصحوبة بأنخفاض درجات الحرارة بشكل متفاوت بين المدن ويستمر الانخفاض يومين"، مشيرا الى ان "تعود لنا الامطار من جديد يوم الاربعاء المقبل او ليل الثلاثاء مع حالة جديدة ان شاء الله وعبور منخفض جبهوي جديد يسبب امطار متفاوتة ايضا وفيها بعض الغزارة ( مدن الشمال الاكثر تأثرا بالغزارة والثلوج شمال اربيل ) يعقبه انخفاض آخر بدرجات الحرارة قبل نهاية الشهر الحالي".



وحذر عطية من خمسة أحوال في طقس العراق خلال اليومين المقبلين:



1- من نشاط الرياح السطحية الجنوبية والجنوبية الشرقية المثيرة للغبار في كافة مدن الوسط والجنوب الليلة وصباح غد ولكن بعض المناطق يكون فيها النشاط اكبر حيث تصل سرعتها الى 80 كم في (مركز وغرب البصرة وبادية السماوة وذي قار وواسط وميسان وجنوب ديالى ومناطق من بغداد وصلاح الدين وبابل) ويهدأ نشاط الرياح قليلا خلال صباح السبت في المناطق اعلاه ولكنه يستمر في البصرة وميسان وواسط وجنوب ذي قار) يهدأ خلال الظهيرة .



2- من غزارة الامطار الرعدية والرياح الهابطة في المناطق المذكورة اعلاه.



3- من سيول في المناطق الحدودية ل ديالى وشمال واسط وطفح بعض الشوارع الداخلية بسبب غزارة الامطار .



4- هطول حبات البرد {الحالوب} في مناطق من ديالى وبعض مناطق الفرات الاوسط وكذلك الحذر من الرياح الهابطة من السحب احيانا .

5- انخفاض درجات الحرارة بعد انتهاء الحالة يوم الاحد.