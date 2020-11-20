ابرز التطورات على الساحة الفلسطينية 20-11-2020

و أصيب مواطن بقنبلة غاز في كتفه، وآخرون بالاختناق، واعتقل مسعف، خلال قمع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" والمستوطنين، مسيرةً منددة بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة راس التين بقرية كفر مالك شرق رام الله.



وأفادت مصادر محلية أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في منطقة عين سامية القريبة من القرية، أطلق خلالها الجنود والمستوطنون الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة المدير العام للعمل الشعبي ودعم الصمود في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة بقنبلة غاز في كتفه، وآخرين بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.



وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت المسعف محمد حسين حامد (26 عاما) أثناء محاولته تقديم العلاج للمصابين.



وكانت مسيرة انطلقت من وسط كفر مالك، باتجاه منطقة راس التين؛ تنديدا بنية الاحتلال إقامة بؤرة استيطانية جديدة على مساحات واسعة من أراضي القرية.



وفي سياق متصل أصيب طفل بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة الخليل.



وأفادت مصادر محلية أن طفلا يبلغ من العمر 15 عاما أصيب بعيار مطاطي في الفخذ، خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة على مدخل شارع الشهداء وسط المدينة، نقل إثرها إلى المستشفى، حيث وصفت إصابته بالطفيفة.



كما أصيب شاب بعيار معدني في الرأس، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 17 عاما.



وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي: إن جيش الاحتلال اقتحم البلدة بعد صلاة الجمعة، وأطلق وابلا كثيفا من الرصاص المعدني المغلف وقنابل الغاز المسيل للدموع بالمطاط صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب (20 عاما) بعيار معدني في رأسه، نقل إثرها للمستشفى، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.



وفي نابلس أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز، الذي أطلقه جيش الاحتلال خلال قمع مسيرة بالأراضي المهددة بالاستيلاء، في قرية بيت دجن شرق المدينة.



وأفاد شهود عيان أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز بكثافة صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.



وتداعت قوات الاحتلال بكثافة في المنطقة مستعينة بالجرافات، في وقتٍ رفع فيه المشاركون الأعلام الفلسطينية وسط هتافات طالبت برحيل الاحتلال وإزالة البؤرة الاستيطانية التي أقيمت على أراضيهم.

