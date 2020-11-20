حكومة هادي: الامارات زودت المجلس الانتقالي بطائرات مسيرة

اتهمت حكومة هادي المدعومة من السعودية، الامارات بانها زودت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالية بطائرات مسيرة لاستخدامها ضد الشعب اليمني.



وكشف مستشار وزير الإعلام في حكومة هادي مختار الرحبي عن اسقاط طائرات مسيرة وصلت لمسلحي الانتقالي من الإمارات معتبرا ان الأخيرة تتفنن باستهداف الجيش وأبناء اليمن وقال الرحبي ان الامارات تلقت درسا قاسيا في ليبيا وانه ينتظرها في اليمن ما هو أسوأ .



كذلك أعلن وكيل وزارة الإعلام بحكومة هادي محمد قيزان عن إسقاط طائرات مسيرة إماراتية استخدمتها قوات المجلس الانتقالي خلال معاركها مع قوات هادي في محافظة أبين جنوب اليمن.