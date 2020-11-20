قوى العدوان السعودي تخترق الاتفاق السويد خلال الـ24ساعه الماضية

أوضح مصدر عسكري أن اجمالي خروقات العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بلغ بـ242 خرقا خلال ال 24 ساعة الماضية، تنوع ما بين تحليق لطيران إستطلاع وقصف مدفعي وإطلاق نار .



وأكد المصدر ان خروقات قوى العدوان في الحديدة تنوعت ما بين 16 عملية تحليق طيران إستطلاع و 220 أطلاق نار و 6 قصف مدفعي .



وأضاف المصدر أن قوى العدوان ارتكبت 2 خروقات في كيلو16 توزعت بين ضرب مدفعي وإطلاق نار بمختلف الأعيرة .



مشيرا إلى أن خروقات العدوان في شارع الخمسين بلغت 28 خرقا وفي شارع صنعاء بلغت 2 خروقات وفي مدينة الجبلية بلغت 59 خرقا وفي مدينة التحيتا بلغت 132 خرقا .



كما وأفاد المصدر إلى أن قوى العدوان ارتكبت 19 خرقا في مدينة الدريهمي وحيس والفازة والجاح .