سلسلة انفجارات تهز العاصمة الافغانية كابول

هزت سلسلة انفجارات العاصمة الافغانية كابول اليوم السبت.



وقالت قناة TOLOnews TV، أن عبوات ناسفة انفجرت في نفس الوقت تقريبا في منطقة أخرى من المدينة.



ونقلت القناة عن الشرطة،إن أحد رجال الأمن الأفغاني لقي مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة في كابل صباح اليوم السبت.



وذكرت القناة، أنه تم الإبلاغ عن انفجار عبوتين مغناطيسيتين في منطقتي أرزان قيمات، وشهيل سوتون في كابل صباح اليوم.



وقالت الشرطة، إن الانفجار الذي وقع في أرزان قيمات أسفر عن مقتل أحد أفراد القوة الأمنية، وإصابة ثلاثة آخرين. وأشارت إلى أنه لم يصب أحد نتيجة التفجير الثاني.



هذا ولم تعلن أية جماعة مسلحة مسؤوليتها عن التفجيرات.