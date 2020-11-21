السفير جلالي: وليد المعلم ساهم في دعم محور المقاومة

أكد السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي دور وزير الخارجية السوري الراحل وليد المعلم في تطوير العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وسوريا ودعم محور المقاومة.



وقام السفير الإيراني في موسكو أمس الجمعة بزيارة للسفارة السورية حيث قدم إكليلا من الزهور ووقع على سجل التعازي برحيل وزير الخارجية السوري وليد المعلم، وتقدم بالمواساة للحكومة والشعب السوري بالمناسبة.



والتقى السفير الإيراني خلال الزيارة السفير السوري في موسكو رياض حداد، مؤكدا دور المعلم في تطوير العلاقات الايرانية السورية ودعم محور المقاومة.



من جانبه، أكد السفير السوري في موسكو بأن بلاده حكومة وشعبا لن تنسى أبدا ما قدمته الجمهورية الإسلامية الايرانية من دعم لها.



يشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري وليد المعلم وافته المنية فجر يوم الاثنين من الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 79 عاما.