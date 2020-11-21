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السبت 21 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:37

مسؤول مخادع..هكذا زعزع خطط ترامب السورية !!

مسؤول مخادع..هكذا زعزع خطط ترامب السورية !!
كتب يفغيني كروتيكوف، مقالا في “فزغلياد” الروسية حول خداع المسؤولين الأمريكيين لرئيسهم دونالد ترامب، في سوريا وغيرها.

وجاء في المقال: يمكن للقائد العام لأقوى جيش في العالم أن يكذب وجها لوجه، دون عقاب. هذا هو بالضبط الاستنتاج الذي يتأتى عن الاعتراف المثير للدبلوماسي الأمريكي جيمس جيفري.

فقد قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، الذي فقد منصبه في الأمس القريب، لـ Defense one، إنه كان يكذب بانتظام على الرئيس ترامب. ففي كل مرة كان يثير فيها ترامب مسألة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا أو تقليص عددها، كان جيفري يقوم ببساطة بتضليل الرئيس بشأن العدد الحقيقي للقوات العسكرية الموجودة في المنطقة. لقد ذكر ببساطة لرئيس الدولة الأمريكية نصف العدد الحقيقي، وبالتالي أقنعه بأن عدد القوات قليل، ولا ينبغي سحب أحد.

قال جيفري: “لقد لعبنا دائما مع قيادتنا… حتى لا نعطيها معلومات دقيقة عن عدد القوات الموجودة لدينا في سوريا”. ودائما، كان العدد الدقيق للقوات الأمريكية في شمال شرق سوريا “أعلى بمرات” من الجنود الـ 200 الذين وافق ترامب على تركهم هناك في العام 2019.
رقم : 899070
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