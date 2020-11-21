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السبت 21 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:39

آخر احصاءات كورونا في سوريا

آخر احصاءات كورونا في سوريا
أعلنت وزارة الصحة السورية يوم امس تسجيل 88 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 62 حالة ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية.


وأشارت الوزارة في بيان إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية بلغت حتى الآن 7079 شفيت منها 2986 وتوفيت 368 حالة.

وسجلت أول اصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد في حين تم تسجيل أول حالة وفاة في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم الجمعة ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٠.

الإصابات:

٢٠ في اللاذقية
٢٠ في حمص
٢٠ في درعا
١٠ في السويداء
٦ في دمشق
٦ في حلب
٥ في حماه
١ في القنيطرة

حالات الوفاة:

١ في حمص
١ في درعا
١ في اللاذقية
١ في السويداء
١ في دمشق

حالات الشفاء:

١٠ في حمص
٩ في دمشق
٩ في حلب
٨ في اللاذقية
٨ في ريف دمشق
٥ في السويداء
٥ في درعا
٤ في طرطوس
٤ في حماه
رقم : 899071
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