الرئيس روحاني: منحة نقدية لـ 30 مليون ايراني خلال 4 اشهر

اعلن الرئيس الايراني حسن روحاني بانه سيتم تقديم منحة نقدية لـ 30 مليون شخص في البلاد خلال الاشهر الاربعة المتبقية من العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس) اضافة الى قرض لـ 10 ملايين اسرة في سياق الدعم المعيشي للاسر الاقل دخلا في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال الرئيس روحاني في تصريحه اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد: انه سيتم تقديم منحة نقدية بلا مقابل لـ 30 مليون شخص بقيمة مليون ريال (الدولار يعادل 42000 ريال رسميا) للشخص الواحد لكل شهر من الاشهر الاربعة المتبقية من العام (الايراني) الجاري اضافة الى قرض لـ 10 ملايين اسرة قدره 10 ملايين ريال للاسرة الواحدة مماثل للقرض الذي تم تقديمه بداية العام الجاري على ان يكون بالتقسيط لفترة 30 شهرا.



واعتبر ان الهدف الاساس من فرض التعطيل على بعض الاعمال والانشطة هو السيطرة على انتقال الفيروس واضاف: ان فرض هذه العطل هو من اجل خفض الضغوط على الكوادر الصحية والطبية واقتصاد البلاد.



واكد ضرورة التزام الشروط الصحية للحد من انتقال الفيروس وقال: ان تواجد شخص مصاب في تجمع يضم 50 شخصا مثلا سيؤدي الى اصابتهم جميعا في غضون ساعتين.



واشار الى انه خلال اجتماع اليوم طرح موضوع اجراء حظر حركة المرور من الساعة التاسعة مساء حتى الرابعة فجرا واضاف: إن التزم المواطنون بالتوصيات الصحية فلن تكون هنالك حاجة لفرض التعطيل لذا فاننا نامل من خلال التزام التوصيات خفض فترة التعطيل والوفيات والهواجس.



وقال الرئيس روحاني: ان فرض التعطيل كان من اجل ان ننبه المواطنين الى مسالة ان قضية فيروس كورونا جادة للغاية وينبغي على الجميع التزام التوصيات الصحية.