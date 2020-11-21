وزارة النفط السورية تكشف سبب زيادة تقنين الكهرباء

تعقيباً على زيادة التقنين والتصريحات الصادرة عن وزارة الكهرباء بخصوص الأسباب بيّن مصدر موثوق في قطاع النفط أن محطات توليد الكهرباء التابعة لوزارة الكهرباء تتسلم يومياً عشرة ملايين متر مكعب من الغاز وسبعة آلاف طن من الفيول من وزارة النفط وهناك إمكانية لتسليمها المزيد من مادة الفيول.



وبحسب صحيفة الوطن السورية فقد اعاد المصدر سبب زيادة التقنين إلى الوضع الفني السيئ للعديد من المحطات التي تحتاج للصيانة إضافة لوضع محطات التحويل والشبكات السيئ التي هي بحاجة أيضاً للصيانة والتأهيل.



وقال المصدر : لكون الفيول متوفراً فيجب ان يتم تشغيل المحطات التي تعمل على الفيول بالاستطاعة العظمى لكنهم غير قادرين على ما يبدو بسبب عدم تنسيق إجراء الصيانات بالشكل المطلوب.



يشار إلى أن زيادة ساعات التقنين بشكل كبير حالياً انعكس بشكل سلبي وكبير على حياة وعمل المواطنين وعلى كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلد، وبات محور احاديث الناس الذين يطالبون الحكومة بإيجاد الحلول العاجلة.