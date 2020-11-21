انتقادات عالمية لنظام السيسي إثر اعتقال حقوقيين مصريين

انتقدت الأمم المتحدة واميركا ودول اوروبية، اعتقال السلطات المصرية ثلاثة اعضاء في منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، بعد اجتماع مع دبلوماسيين اجانب في القاهرة بداية الشهر الجاري.



واعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقها الشديد من استهداف المدافعين عن حقوق الانسان والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي.



كما ادانت وزارة الخارجية الألمانية الاعتقالات والتصعيد في التعامل مع المجتمع المدني المصري.



من جهتها اعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها، واكد مستشار الرئيس الاميركي المنتخب "جو بايدن" أن الاجتماع مع الدبلوماسيين الاجانب او المناصرة السلمية لحقوق الانسان ليست جريمة.