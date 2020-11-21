نائب عن الفتح: اعلان الامريكان الانسحاب من العراق خدعة

وصف النائب عن تحالف الفتح العراقي فاضل جابر , السبت , قرار انسحاب القوات الامريكية من العراق بأنها “خدعة” وذر الرماد في العيون لكون الانسحاب جزئي وليس كلي , فضلا عن عدم التنويه بجدولة انسحاب قواتهم كليا وفق توقيتات زمنية .

العالم - العراق



وقال جابر في تصريح لـموقع " المعلومة " , ان ” اعلان الجانب الأمريكي بانسحاب قواته من العراق عملية للتمويه حيث انه اعلن عن انسحاب جزء من تلك القوات بواقع 500 جندي في حين ابقى على 2500 اخرين ” , واصفا ” قرار الانسحاب بانه خدعة وذر الرماد في العيون ” .



وأضاف، أنه “اذا كانت نيات حقيقية للامريكان باجلاء قواتها من العراق عليها ان تعلن جدولا بتوقيتات زمنية محددة وباتفاق مع الحكومة العراقية وإعلان الجدولة رسميا وعلى الاعلام ” .



وكان وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستفور ملير أكد في تصريح سابق، الرئيس دونالد ترامب قرر سحب القوات الامريكية من العراق بواقع 500 جندي وبقاء 2500