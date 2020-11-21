تعرفوا على حالة الطقس في سوريا حتى نهاية الأسبوع

يطرأ تغيير على الطقس في سوريا اعتباراً من اليوم السبت في أغلب المناطق تغيير يشمل لغاية يوم غد الأحد كامل المحافظات السورية.

العالم - سوريا



وبحسب ما ورد على صفحة "هوى الشام" المعنية بالأحوال الجوية، تكون فعالية الحالة الجوية الماطرة اليوم ضعيفة وتبد بالتلاشي غداً الأحد ولكن يتوقع استمرار الرياح الغربية الباردة و الرطبة .



كما يتوقع أن تبقى المناطق الساحلية ومناطق ريف دمشق الغربي و الشمالي تحت تأثير حالة عدم استقرار ضعيفة الفعالية بأمطار عشوائية ضعيفة على فترات ، مع احتمال ضئيل بأن تطال بعض الزخات دمشق العاصمة ، أما باقي المحافظات السورية تعود الأجواء للاستقرار.



والاثنين والثلاثاء يدخل الطقس مرحلة استقرار مع تسجيل ارتفاع بسيط على درجات الحرارة ، وأجواء غائمة جزئياً بشكل عام، على أن تبدأ فعالية جديدة محملة برياح قطبية باردة يومي الأربعاء والخميس.