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السبت 21 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:34

الدفاع الإيرانية: يجب العمل على الرادارات الفضائية عاجلاً أم آجلاً

الدفاع الإيرانية: يجب العمل على الرادارات الفضائية عاجلاً أم آجلاً
قال نائب وزير الدفاع الايراني العميد "قاسم تقي زادة" ان الرادارات الفضائية هي حاجة ملحة لذا يجب العمل على توفيرها عاجلاً أم آجلاً.

واشار نائب وزير الدفاع الايراني العميد "قاسم تقي زادة" خلال المؤتمر السابع لأنظمة الرادار والمراقبة الذي عقد في جامعة مالك الأشتر للتكنولوجيا الى أهمية الرادارات الفضائية ووجوب توفيرها ضمن القوات المسلحة للتصدي للتهديدات المشتقبلية.

وأوضح نائب وزير الدفاع أنه من أجل التقدم في مجال الدفاع الذي يعد من أولويات القوات المسلحة والدولة، يجب على المجتمع العلمي الانتباه إلى عدة استراتيجيات، مضيفا ان الموازنة بين رادارات الكشف والرادارات التشغيلية هي إحدى هذه الاستراتيجيات.

وتابع بالقول: " لقد تمكنا من توقيع 523 عقدا مع 93 جامعة وشبكة من الشركاء الصناعيين والشركات المعرفية من أجل تعزيز نمو المستوى العلمي والتكنولوجي. ومن المتوقع أن يتوسع هذا الاتجاه ستة أضعاف في السنوات الخمس المقبلة.

وأكد العميد ان وزارة الدفاع حددت برامج جيدة جدا لتطوير أفكار الرادار، ولحسن الحظ نشهد إجراءات فاعلة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة. مشيراً إلى إنتاج رادارات متطورة كأحد البرامج المدرجة على جدول الأعمال وقال: "يجب أن نحقق جودة أعلى من خلال تحسين مستوى الدقة والتقدم في اكتشاف وتحديد اتجاه وارتفاع وطبيعة الأهداف حتى نتمكن من تحقيق جودة عالية في الكشف عن الهدف".
رقم : 899153
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