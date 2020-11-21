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السبت 21 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:37

الحرس الثوري يحتجز سفينة اجنبية تحمل وقودا مهربا

الحرس الثوري يحتجز سفينة اجنبية تحمل وقودا مهربا
احتجزت قوات لواء "ذوالفقار" 412 التابع للمنطقة البحرية الرابعة للحرس الثوري سفينة اجنبية تحمل 300 الف لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج الفارسي.

وافادت العلاقات العامة للمنطقة الرابعة للقوة البحرية للحرس الثوري ان قوات اللواء "ذوالفقار" 412 قامت بتوقيف سفينة اجنبية تحمل 300 الف لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج الفارسي.

وتابعت: انه وبغية صون سيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية في الخليج الفارسي تمكن كوادر اللواء "ذوالفقار" 412 في ظل الرصد الاستخباري والمبادرة في الوقت المناسب من توقيف سفينة اجنبية تحمل العلم البنمي في المنطقة الجغرافية العملانية لهذه الوحدة البحرية في الخليج الفارسي.

وكانت السفينة تحمل اكثر من 300 الف لتر من وقود السولار.
رقم : 899155
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