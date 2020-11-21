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السبت 21 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:39

خبر مفرح بخصوص كهرباء سوريا

خبر مفرح بخصوص كهرباء سوريا
كشف وزير الكهرباء السوري المهندس غسان الزامل عن خبر سار حول الكهرباء في سوريا.

وأوضح الزامل أن أعمال الصيانة في عدد من محطات التوليد في المرحلة النهائية وستدخل تباعاً بالخدمة خلال الأيام القادمة بما يسهم في تحسين الوضع الكهربائي، مشيراً إلى التعاون بين وزارتي الكهرباء والنفط لتأمين حوامل الطاقة إلى المحطات الكهربائية.

وحول المعلومات التي تناقلتها بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول مشكلة انقطاع الكهرباء وزيادة ساعات التقنين، بين الزامل في اتصال مع قناة السورية أنه توجد انقطاعات في التيار الكهربائي واستهلاك زائد نتيجة حالة الطقس الباردة والوزارة تحاول تلافي هذا الموضوع.

وأشار الزامل إلى أن وزارة النفط تزودنا تقريبا بـ 9.4 ملايين متر مكعب من الغاز بشكل شبه يومي ولكن محطات التحويل التي تعمل على الغاز تحتاج إلى 18 مليون متر مكعب من الغاز إضافة إلى ستة آلاف طن من الفيول والمستهلك منها 5 آلاف طن لأن مجموعات التوليد بحاجة إلى صيانة لذلك يتم تخزين الباقي للاستفادة منه في الشتاء، وأوضح أن المحطات الكهربائية التي تعمل على الفيول هي محطات قديمة تحتاج إلى صيانة والحصار والعقوبات أحادية الجانب تحول دون تزويد الوزارة بالقطع اللازمة لإعادة تأهيلها.

وبالنسبة إلى المحطة الكهربائية في حلب قال الزامل نحن في المراحل النهائية لإنهاء صيانتها وإعادة تأهيلها باستطاعة 1000 ميغا واط وتحتاج إلى سنتين حتى تدخل بالخدمة وسيتم إدخال أول مجموعة من التوليد بعد 11 شهراً.
رقم : 899156
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