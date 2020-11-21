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السبت 21 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:41

انخفاض طفيف باعداد وفيات فیروس کورونا في إیران

انخفاض طفيف باعداد وفيات فیروس کورونا في إیران
اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبی الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم السبت 841 الف و308 شخصا و بوفاة 431 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 44 الفا و327شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 12الفا و931 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی 841 الفا و308 شخصا و 5778 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ 596 الفا و 136شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 431 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 44 الفا و 327 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان خمسة ملايين و 747 الفا و325 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.
رقم : 899157
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