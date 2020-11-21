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السبت 21 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:43

فرق صحية في مهمة خاصة بالشوارع السورية

فرق صحية في مهمة خاصة بالشوارع السورية
أعلنت وزارة الصحة السورية أن الفرق الصحية الجوالة المعنية بتقديم اللقاح للأطفال دون الخمس سنوات تشارك اعتباراً من الأحد وحتى الـ 26 من الشهر الجاري في حملة تعزيز التلقيح الروتيني لهؤلاء الأطفال بمختلف المحافظات.

وأشارت الوزارة إلى أن الحملة التي بدأت في الأول من الشهر الجاري بتقديم اللقاح في المراكز الصحية مستمرة حتى نهاية الشهر داعية الأهالي إلى اصطحاب أطفالهم ممن هم دون الخامسة إلى المراكز الصحية لتقييم حالتهم التلقيحية وإعطائهم اللقاحات المستحقة لهم مع إحضار بطاقة اللقاح الخاصة بالطفل وفي حال عدم وجودها يتم تزويدهم ببطاقة لقاح جديدة.

وأوضحت الدكتورة رزان طرابيشي مديرة برنامج التلقيح الوطني بوزارة الصحة أن الحملة تهدف إلى التأكد من استكمال برنامج التلقيح لكل طفل دون الخمس سنوات عبر تحري الحالة التلقيحية من خلال بيانات بطاقة التلقيح التي يقدمها الأهل لدى مراجعة المراكز الصحية أو الفرق الجوالة وإعطاء اللقاح للأطفال المتسربين منه ولمستحقيه وفق بطاقة التلقيح.

وأشارت طرابيشي إلى أن حملات التلقيح الوطنية تستهدف بشكل دائم مليونين و800 ألف طفل وهو عدد الأطفال دون الخامسة من العمر لافتة إلى أن حملة تعزيز اللقاح تطلقها الوزارة في شهر نيسان من كل عام ولكن بسبب ظروف جائحة كورونا التي اثرت على مراجعة الأهالي للمراكز الصحية نفذتها الوزارة هذا العام في شهر حزيران الماضي وفي الشهر الجاري بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الأطفال.

وبينت طرابيشي أن الأمراض الشائعة مثل الإسهال أو ارتفاع الحرارة البسيط أو إعطاء الأدوية مثل الأدوية المضادة للالتهاب لا تمنع من التلقيح كما أن اللقاح آمن ومعتمد من منظمة الصحة العالمية ويرفع مناعة الطفل ولاسيما في ظل جائحة كورونا وعدم استكمال التلقيح يعني عدم التلقيح.
رقم : 899158
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