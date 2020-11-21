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السبت 21 تشرين الثاني 2020 ساعة 15:52

الجيش اليمني يوجه صفعة جديدة لتحالف العدوان السعودي

الجيش اليمني يوجه صفعة جديدة لتحالف العدوان السعودي
وتمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية من قطع خطوط الامداد الى شرقيِ المعسكر.

ومع تحرير ماس تدخل مدينة مأرب تحت السيطرة النارية للقوات اليمنية المشتركة، ويتمهد الطريق لدخول المدينة وتحريرها بالكامل.

وفي هذا الصدد أكد الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني العميد عابد محمد الثور، أن سقوط معسكر ماس في مأرب يعنى سيطرة القوات المشتركة على مدينة مأرب بالكامل.

وأضاف العميد عابد الثور، انه لم يعد لدى تحالف العدوان السعودي القدرة على السيطرة على معسكر ماس عسكريا، معتبرا مدينة مأرب الان في حكم المحررة.

وأوضح العميد عابد الثور أن "تحالف العدوان السعودي يفرط باستهداف المنطقة عبر طيرانه الحربي والقوات اليمنية احكمت السيطرة على معسكر".

وأشار العميد عابد الثور، معسكر ماس يعتبر من اهم المواقع الاستراتيجية التي يتموضع فيها العدو، وأن العدوان يعلم انه لم تعد لديه القدرة للقيام باي شيء بخصوص مأرب وكل ما يجري هو استنزاف لقوتهم.

وكان قد أكد في وقت سابق من اليوم مصدر ميداني أن تحرير معسكر "ماس" الاستراتيجي في مدينة مأرب من قبضة قوى تحالف العدوان السعودي يشكل ضربة قاضية للعدوان.

وأضاف المصدر أن لسقوط المعسكر تاثير كبير لانه البوابة لمدينة مارب ويعتبر اكبر انجاز عسكري، موضحا أن لمعسكر "ماس" اهمية كبيرة لانه اكبر معسكرات العدوان السعودي ويشكل الخط الدفاعي لمارب.

واشار المصدر الى "ان معسكر ماس يمثل مقرا لقوات التحالف السعودي غرب محافظة مأرب ويعد اهم قاعدة ومنصة عسكرية له في هذه المنطقة وكذلك أحد اكبر معسكراتهم، وانه يشكل خط الدفاع الاول لمدينة مأرب".

وأكد المصدر "ان تحرير القواتُ اليمنية المشتركة لمعسكر (ماس) يشكل المفتاح لمزيد من التقدم في جبهة مأرب باتجاه المدينة"

 
رقم : 899161
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