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السبت 21 تشرين الثاني 2020 ساعة 16:59

مسؤول روسي: سياسة الضغوط القصوى الامريكية ضد ايران فشلت

مسؤول روسي: سياسة الضغوط القصوى الامريكية ضد ايران فشلت
 أشار مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل اوليانوف الى فشل سياسية الضغوط القصوى الامريكية ضد ايران وقال : ان الوجه الاخر لهذه السياسية ضد ايران هو هزيمة ترامب وبشكل كامل في تحقيق اهدافه.

وكتب اوليانوف في تغريدة له على تويتر اليوم السبت : ان الولايات المتحدة تعلن وبغرور أن سياسة الضغوط القصوى كان لها آثارا مدمرة على الاقتصاد الإيراني , فهذه احدى وجوه القضية.

واضاف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا: ان الوجه الاخر هو المشاكل والآلام الانسانية وكذلك هزيمة ترامب وبشكل كامل في تحقيق اهدافه.

لاتخفى على احد استراتيجية ترامب المناهضة لإيران ففي شهر مايو قبل عامين ، انسحب الرئيس الأمريكي من الاتفاق النووي واتخذ سياسة الضغوط القصوى لإجبار إيران على قبول مطالبه , فبذل فريق ترامب ، من وزير الخارجية مايك بومبيو إلى ممثله في مجلس الأمن ، جهودًا كبيرة لتشويه صورة إيران في المجتمع الدولي , لكنه وبحسب المحللين السياسين فشل في تحقيق هذا الامر.
رقم : 899166
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