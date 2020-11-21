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السبت 21 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:14

الامن العراقي يضبط صواريخ واسلحة مهربة على الحدود

الامن العراقي يضبط صواريخ واسلحة مهربة على الحدود
أعلنت وزارة الداخلية العراقية ،اليوم السبت ،ضبط صواريخ كاتيوشا وأسلحة في الحدود الفاصلة مع إحدى دول الجوار.

وقال بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه تنفيذاً" لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال تكثيف الجهد الاستخباري للحد من عمليات التهريب وإلقاء القبض على المتسللين وضبط أمن الحدود ، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الحدود في وزارة الداخلية بعملتيين منفصلتين على الحدود الفاصلة بين إحدى دول الجوار".

وأضاف البيان أن وكالة الاستخبارات تمكنت "من ضبط (7)صواريخ كاتيوشا و (57)قنبرة هاون وكمية من أصابع الديناميت و (18) مسدساً وبندقيتين كلاشنكوف ،وكميات كبيرة من الأعتدة داخل عجلة نوع بيك آب ".

مشيراً إلى أن المهربين قاموا "بمحاولة فاشلة لادخالها إلى البلاد بصورة غير رسمية بعد نصب كمين محكم لهم والتصادم معهم بتبادل اطلاق النار من المفارز المنفذة للعمليتين ،ما اضطرهم للفرار وترك العجلة المحملة بالمواد ،وتم رفع المواد المضبوطة بدون حادث يذكر".
رقم : 899168
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