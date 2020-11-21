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السبت 21 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:15

هاشم: لتشكيل حكومة من اصحاب الخبرات والكفاءات لمحاكاة الازمة

هاشم: لتشكيل حكومة من اصحاب الخبرات والكفاءات لمحاكاة الازمة
دعا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب اللبناني قاسم هاشم لتشكيل حكومة من اصحاب الخبرات والكفاءات لمحاكاة الازمة.

اكد عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​قاسم هاشم​ ان التطورات والتحديات التي تواجه وطننا والمنطقة العربية تفرض علينا الانتباه والتعاطي بمسوؤلية وطنية لدرء الاخطار وحماية ​لبنان​ والحفاظ عليه، ولذلك فان وجود ​حكومة​ قادرة تحاكي الواقع الوطني اصبح اكثر من ضرورة لمواكبة القضايا الوطنية لايجاد الحلول الناجعة ولتكون عامل الدعم الاساسي للوفد اللبناني المفاوض لاستعادة الحق اللبناني وتثبيته وفق الرؤية التي حملها الوفد وتمسك بها رغم كل الظغوط والتهويلات.

وفي كلمة له خلال زيارته ل​قلعة راشيا​ الوادي ممثلا للدولة اللبنانية بمناسبة ​عيد الاستقلال​، لفت إلى ان "ذكرى الاستقلال تأتي هذا العام ولبنان احوج ما يكون الى قيم ومعاني الاستقلال والعودة للاصالة الوطنية وللتاريخ الذي نؤسس عليه للخروج من ازماتنا المتشابكة والمتداخلة ليبقى لبنان وطن العدالة والمواطنية بعيدا عن المؤثرات الطائفية والمذهبية والمناطقية التي ساهمت بتراكماتها الى الوصول الى حالة الانهيار التي تنذر بالاسوا اذا لم نتدارك الامر. ونتخذ الخطوات الانقاذية والسبيل اليها حكومة من اصحاب الخبرات و​الكفاءات​ لمحاكاة الازمة بكل مستوياتها وباسرع وقت لأنه لا ينفع الندم لاحقا".
رقم : 899170
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