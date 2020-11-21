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السبت 21 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:25

البحرين/ اعتقال عدد من الشبّان من بلدة المصلى

البحرين/ اعتقال عدد من الشبّان من بلدة المصلى
ذكرت شبكة رصد المداهمات في البحرين أنّ قوات الامن اعتقلت ثلاثة شبّان من بلدة المصلّى هم: «قاسم عبد الحسين العلواني – سليمان علي البقالي – محمد إبراهيم البقالي»، ونقلتهم إلى جهة مجهولة. 

إلى ذلك ما زالت أخبار المعتقلين منذ أيّام «علي عطيّة» من مقابة، و«موسى سعيد هلال» من المنامة مقطوعة منذ استدعائهما إلى مبنى الإرهاب من دون بيان الأسباب.

تجدر الإشارة إلى أنّ المختطفين غالبًا ما ينقلون إلى أوكار الإرهاب والتعذيب، حيث يخفيهم الكيان الخليفيّ لأيّام أو أسابيع، يتعرّضون خلالها لأبشع أنواع التعذيب لنزع اعترافهم بتهم كيديّة وجاهزة وفق ما يقرّرها الجلّادون، وذلك بعد أن أصدر حمد مرسومًا يمنح بشكل رسميّ ما يسمّى «جهاز المخابرات الوطنيّ» («جهاز الأمن الوطنيّ» سابقًا)، صلاحياتٍ مباشرةٍ بالاعتقال والتحقيق دون مساءلة، وهو المعروف حقوقيًّا بـ«غرف الموت» التي تحصل فيها ممارسات التعذيب والانتهاكات الوحشيّة بحقّ المواطنين لانتزاع اعترافاتهم بتهم كيديّة ملفقة وجاهزة.
رقم : 899172
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