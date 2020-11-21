وزارة الصحة الفلسطينية: تسجيل 14 وفاة و1486 إصابة جديدة بـكورونا

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، ظهر اليوم السبت، عن تسجيل 14 حالة وفاة، و1486 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ألـ24 ساعة الماضية.



وبينت "الصحة" أن حالات الوفاة كانت لـ3 مواطنين (64،65،68 عاماً) من محافظة الخليل، 4 مواطنين (93، 61، 95، 89 عاماً) من محافظة نابلس، مواطنان (43، 64 عاماً) من محافظة جنين، مواطن (66 عاماً) من طوباس، إضافة إلى 4 مواطنين من قطاع غزة.



وسجلت الوزارة 279 حالة تعافي في الضفة الغربية، و255 حالة في قطاع غزة.



وبينت "الصحة" أن نسبة التعافي في فلسطين بلغت 84.94%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 14.22%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.



ولفتت إلى وجود 51 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.