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السبت 21 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:33

الخارجية الايرانية تدين الهجوم الارهابي على كابل

الخارجية الايرانية تدين الهجوم الارهابي على كابل
أدان المتحدث بأسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، سعيد خطيب زادة، الهجوم الارهابي على كابل واستهداف السفارة الايرانية، واعتبرها انموذجا على الحرب بالوكالة التي يقوم بها حلفاء اميركا الإرهابيون في أفغانستان.

وفي تصريح صحفي، في معرض تعليقه على قصف كابل بالصواريخ وسقوط احدها في باحة السفارة الايرانية، أدان خطيب زادة أي عمل إرهابي يستهدف الشعب الأفغاني والمناطق المدنية، معربا عن مواساته مع افغانستان حكومة وشعبا، وخاصة أسر ضحايا هذا العمل الإرهابي.

وقال متحدث الخارجية الايرانية: في الهجوم الإرهابي الصاروخي الذي وقع اليوم في مناطق مختلفة من مدينة كابل، بما في ذلك الحي الدبلوماسي، وبحسب التحقيقات التي أجريت حتى الآن، سقط صاروخ واحد على الأقل داخل السفارة الإيرانية في كابل، مما أدى إلى إلحاق أضرار طفيفة ببعض منشآت ومعدات السفارة، وفي نفس الوقت، لحسن الحظ، لم يتعرض موظفو السفارة الايرانية لأي خطر.

واعتبر خطيب زادة هذا الهجوم الإرهابي كانموذج على الحرب بالوكالة التي يقوم بها حلفاء اميركا الإرهابيون في أفغانستان، محملا الولايات المتحدة المسؤولية المباشرة عن هذه الاعمال الارهابية.

وكانت السفارة الايرانية في كابل قد قالت في بيان ان أحد الصواريخ التي اطلقت على كابل صباح اليوم السبت سقط في باحة السفارة، وأصابت عدة شظايا المبنى الرئيسي ونوافذ ومرافق ومعدات السفارة، ولحسن الحظ لم تقع إصابات وان جميع موظفي السفارة في صحة جيدة.

وذكرت وزارة الداخلية الافغانية ان 14 صاروخا سقطت على مناطق مختلفة في كابل مما ادى الى مقتل 3 اشخاص واصابة 11 آخر.
رقم : 899178
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