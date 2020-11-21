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السبت 21 تشرين الثاني 2020 ساعة 17:37
تراجع اعداد الاصابات بكورونا في العراق لليوم
اعلنت وزارة الصحة، السبت، عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق لليوم.
وسجلت وزارة الصحة 1786 إصابة جديدة بفيروس
كورونا
، وتماثل 2646 مصابا للشفاء، وتم تسجيل وفاة 42 حالة بكورونا في عموم البلاد.
رقم :
899180
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