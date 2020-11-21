ايرلو: إيران لن تألوا جهدا في دعم الشعب اليمني

التقى السفير الإيراني لدى صنعاء حسن ايرلو اليوم السبت مع رئيس مجلس النواب اليمني يحيى الراعي، وتم التأكيد على متانة العلاقة التاريخية بين اليمن وايران، وأهمية الدور الايراني في مناصرة الشعب اليمني بوجه التحالف العدواني.



وفي بداية اللقاء رحب الراعي بالسفير الايراني بصنعاء وشكره على زيارته، مثمنا الدور الإيراني في مناصرة الشعب اليمني والوقوف الى جانبه ضد العدوان، مؤكدا أن الشعب اليمني لن ينسى لإيران هذه الوقفة المشرفة.



ومن جانبه، نقل السفير الايراني لدى صنعاء تحيات رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف، مشيدا بالعلاقة اليمنية الإيرانية المتميزة، القائمة على الاحترام المتبادل بين البلدين.



وأشار السفير الإيراني الى أن إيران لن تألوا جهدا في دعم الشعب اليمني ونقل الخبرات في كافة المجالات، واعدا باعطاء اليمن المزيد من المنح كي يستفيد منها الشعب اليمني في جميع التخصصات.



وأشاد السفير بمتانة العلاقة التاريخية بين اليمن وايران، واعداً بتطويرها في الجوانب المختلفة.