روحاني : تقليص الاعتماد على النفط احد الانجازات الكبرى للاقتصاد المقاوم

قال الرئيس الايراني حسن روحاني" : ان تقليص اعتماد الميزانية المستدام على النفط، يعد احد الانجازات الكبرى لستراتيجية الاقتصاد المقاوم في البلاد.



جاء ذلك في تصريح الرئيس روحاني خلال اجتماع لجنة التنسيق الاقتصادي الذي عقدته الحكومة الايرانية اليوم السبت.



واكد رئيس الجمهورية، انه سيتم توظيف فائض العائدات النفطية لتعزيز البنى التحتية التنموية في ايران.



واضاف روحاني : إن الإنجاز السريع لمشاريع السكك الحديدية بهدف توظيف القدرات الجيوسياسية، وتعزيز البنية التحتية الإلكترونية في البلاد وبما يسهم في تسريع وتيرة الاقتصاد القائم على المعرفة، فضلاً عن استمرار مشاريع الحد من الفقر، هي من بين ركائز الافاق المستقبلية المدرجة على لائحة الميزانية للعام القادم.