لبنان: تسجيل 1628 اصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة

أعلنت ​​وزارة الصحة​ في لبنان​ عن تسجيل 1628 إصابات جديدة بفيروس ​كورونا​ المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، و10 ​حالات​ وفاة جديدة، مبينة أن العدد التركمي للإصابان منذ بدء تفشي الفيروس وصل إلى 115242، أما إجمالي الوفيات فهو 894.



وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن عدد الإصابات المحلية المسجلة خلال الـ24 ساعة هو 1621 أما الوافدة فهي 7 إصابات، مشيرة الى أن عدد حالات الإستشفاء يبلغ 881، 331 حالة منها في العناية المركزة و137 حالة بحاجة إلى تنفس إصطناعي.



كما ذكرت أن عدد الفحصوات المخبرية التي تم إجراؤها 11798، 10814 محلية 860 في المطار.