الصفحة الرئيسية
0
السبت 21 تشرين الثاني 2020 ساعة 21:47

أصغر خاجي: الدول الغربية تسيس القضايا الإنسانية في سوريا

أصغر خاجي: الدول الغربية تسيس القضايا الإنسانية في سوريا
أكد كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة، علي أصغر خاجي، لدى لقائه المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، اليوم السبت في طهران، ان الدول الغربية جعلت احتواء الوضع الإنساني في سوريا مشروطا بتحقيق مآربها السياسية وحاولت منع عقد المؤتمر الدولي للاجئين السوريين في دمشق.

وبحث الجانبان خلال اللقاء آخر التطورات في سوريا، بما في ذلك اللجنة الدستورية ومؤتمر اللاجئين وإدلب وشرق الفرات.

وأشاد خاجي بجهود بيدرسون لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية واستمرار اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وانتقد في الوقت ذاته عدم مشاركة بعض الدول، خاصة الدول الغربية، في مؤتمر اللاجئين وطالبي اللجوء السوريين بدمشق.

وصرح، ان الدول الغربية التي تزعم الدفاع عن القضايا الإنسانية، جعلت احتواء الوضع الإنساني في سوريا مشروطا بتحقيق مآربها السياسية وحاولت منع عقد المؤتمر الدولي للاجئين السوريين في دمشق.

وناقش الجانبان آخر التطورات في إدلب، معربين عن أملهما في تحقيق الهدوء ومنع استئناف الأعمال العدائية من خلال تنفيذ الاتفاقات في هذه المنطقة.

وشرح بيدرسون، الذي توجه من موسكو إلى طهران لمواصلة المشاورات، للجانب الإيراني آخر الترتيبات التي تم إتخاذها مع أعضاء اللجنة الدستورية السورية فيما يتعلق بجدول أعمال وتوقيت الاجتماعات المقبلة للجنة الدستورية.

وفي هذا الصدد، شكر جهود إيران في دعم العملية السياسية لتسوية الأزمة السورية.

ويزور بيدرسون، طهران حاليا على رأس وفد بهدف لقاء مسؤولين كبار في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
رقم : 899214
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الردع الايراني قادر على سحق الاعداء أينما كانوا
الردع الايراني قادر على سحق الاعداء أينما كانوا
كيف يقرأ اعلان المقاومة انتهاء الهدنة مع الامريكيين في العراق؟
كيف يقرأ اعلان المقاومة انتهاء الهدنة مع الامريكيين في العراق؟
21 تشرين الثاني 2020
القوات اليمنية تحرر معسكر ماس الاستراتيجي بمأرب
القوات اليمنية تحرر معسكر ماس الاستراتيجي بمأرب
21 تشرين الثاني 2020
الرئيس روحاني: منحة نقدية لـ 30 مليون ايراني خلال 4 اشهر
الرئيس روحاني: منحة نقدية لـ 30 مليون ايراني خلال 4 اشهر
21 تشرين الثاني 2020
قمة الـ20 في الرياض.. كورونا يخطف الأضواء من إبن سلمان
قمة الـ20 في الرياض.. كورونا يخطف الأضواء من إبن سلمان
21 تشرين الثاني 2020
المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي
تحالف العدوان اعتمد على قرصنة سفن النفط لإحداث أزمة كبيرة في البلاد
20 تشرين الثاني 2020
أدلة حيّة حول الاعتقالات المروعة للسجناء السعوديين
أدلة حيّة حول الاعتقالات المروعة للسجناء السعوديين
20 تشرين الثاني 2020
وثيقة التعاون الدفاعي بين إيران والعراق.. الأهداف والضرورات
وثيقة التعاون الدفاعي بين إيران والعراق.. الأهداف والضرورات
20 تشرين الثاني 2020
صفوي: أميركا لم تعد القوى العظمى في العالم
صفوي: أميركا لم تعد القوى العظمى في العالم
20 تشرين الثاني 2020
اللواء سلامي: لن نتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن امننا
اللواء سلامي: لن نتقيد بمنطقة جغرافية محددة للدفاع عن امننا
19 تشرين الثاني 2020
بارجة ‘‘الشهيد رودكي‘‘ العابرة للمحيطات مزودة باسلحة وطنية الصنع
بارجة ‘‘الشهيد رودكي‘‘ العابرة للمحيطات مزودة باسلحة وطنية الصنع
19 تشرين الثاني 2020
روحاني: سندشن 9 مشاريع كبيرة بمجال النقل حتى نهاية الحكومة الحالية
روحاني: سندشن 9 مشاريع كبيرة بمجال النقل حتى نهاية الحكومة الحالية
19 تشرين الثاني 2020
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ المنقسم على شفا الانفجار
المجتمع ‘‘الإسرائيلي‘‘ المنقسم على شفا الانفجار
19 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان