مواقع التواصل تحتفل بالنصر اليمني الكبير

وبحسب مصادر رسمية فقد تم اليوم السبت تحرير معسكر "ماس" الاستراتيجي في مدينة مأرب من قبضة قوى تحالف العدوان السعودي.



وفي هذا الصدد أشار مغردون يمنيون الى وجود حالة من الارباك بين القوات التابعة للتحالف العدوان السعودي بعد تحرير هذا المعسكر، مؤكدين أن هناك هروب جماعي لقوات العدوان إلى مدينة مأرب.



وأكد بعض الناشطين اليمنيين أن قوات الجيش واللجان الشعبية يواصلون ملاحقة قوات العدوان بعد تحرير معسكر ماس.



واضاف بعض المغردين أن تحرير معسكر ماس، سيفقد مرتزقة العدوان التوازن في معارك صرواح مدغل وغيرها من الجبهات وسيدفعهم للانكماش والتراجع الى محيط مأرب، مؤكدين أن هذا الانجاز يعطي المجاهدين زيادة التقدم في الجبهات الاخرى باتجاه المدينة.



كما أكد بعض النشطاء أن معسكر ماس يعتبر من اهم المعسكرات في المنطقة، حيث انه يقع في منطقة جغرافية معقدة التضاريس بمعنى انه من المعسكرات الحصينة طبيعيا، يمثل في موقعه الجغرافي خط الدفاع الثاني لمدينة مارب وهو الحامية الرئيسية للمدينة من شمال غرب .



ويذكر أنه قد تمكنت القوات اليمنية المشتركة من تحرير معسكر ماس الاستراتيجي في مدينة مأرب من قوى تحالف العدوان السعودي.



والمعسكر يُعتبر اكبرَ قاعدة عسكرية غربَ مأرب واهمَ خطوطِها الدفاعية. وتمكنت قواتُ الجيش واللجانِ الشعبية خلال الساعاتِ الماضية من قطعِ خطوطِ الامداد الى شرقيِ المعسكر. وفي حال اكتمال تحرير المعسكر فإن ذلك سيضع مدينة مأرب تحت السيطرة النارية للقوات اليمنية المشتركة، وسيمهد الطريق لدخول المدينة وتحريرها بالكامل.







