النجباء ترفض ‘‘مديد بقاء القوات الاجنبية‘‘ بالعراق

أفاد مكتب الاعلام والعلاقات لحركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن ‏‏‏‏‏معاون الأمين العام والمتحدث الرسمي لحركة النجباء في العراق نصر الشمري علق على "تصريحات رئيس الوزراء العراقي حول حضور القوات الاجنبية في البلاد" عبر نشر تغريدة على تويتر.





وقال المهندس نصر الشمري ان "مصطفى الكاظمي هو رئيس الوزراء "المؤقت""، موضحا أن "المهمة الرئيسية لحكومة الكاظمي المؤقتة بالاضافة الى تسيير امور الدولة الاعتيادية هي التهيئة للانتخابات المبكرة وليس من صلاحياته او صلاحيات اي حكومة مؤقتة او دائمية استدعاء قوات اجنبية او تمديد بقائها خلافا للدستور وقرار البرلمان".



كما استند الشمري الى المادة (61 رابعا) من الدستور العراقي التي تؤكد أن مجلس النواب العراقي هو الجهة المختصة بمثل هذه الامور.



وأشار المتحدث باسم النجباء الى "التباين التام بين تصريحات قائد قوات الاحتلال الجنرال "كنت مكنزي" مع تصريحات الكاظمي، مضيفا أن هذا التباين يدل بشكل واضح على عدم المصداقية في التعامل من كلا الحكومتين الامريكية والعراقية او احدهما على الاقل"، بحسب تعبيره.