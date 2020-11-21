استشهاد 3 من القوات الامنية في صلاح الدين بالعراق

اصدرت خلية الإعلام الأمني فی العراق، السبت، بياناً بشأن الهجوم الذي وقع في صلاح الدين، مؤكدة استشهاد ثلاثة من القوات الامنية.



وقالت الخلية في بيان ، إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة مدنية نوع تيوتا على طريق الزوية المسحك التابعة لقضاء بيجي، وعند خروج قوة الى مكان الحادث من مركز شرطة المسحك ومفرزة من الحشد الشعبي لاخلاء المصابين، تعرضت القوة الى اطلاق نار من قبل قناص ادى الحادث الى استشهاد (ضابط برتبة عقيد ومفوض شرطة) من مركز شرطة المسحك واستشهاد احد منتسبي الحشد وجرح (مفوض شرطة وعنصر من الحشد الشعبي)".



وأضافت أن "ثلاثة من عائلة واحدة اصيبوا في داخل العجلة المدنية".



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