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السبت 21 تشرين الثاني 2020 ساعة 23:01

لجنة الأوبئة الأردنية: موضوع الحظر الشامل انتهى

لجنة الأوبئة الأردنية: موضوع الحظر الشامل انتهى
توقع عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة بالأردن أسامة أبو عطا، أن يكون عدد حالات الإصابة غير المكتشفة بفيروس كورونا قد تجاوز مليون إصابة بالبلاد.

وقال أبو عطا إن دراسة الأجسام المضادة التي أجريت في شهري أبريل ومايو الماضيين أشارت إلى وجود خمسة أشخاص أصيبوا دون اكتشاف إصابتهم مقابل كل شخص اكتشفت إصابته، فيما رجح أن تكشف نتيجة الدراسة الجديدة إصابات غير مكتشفة أكثر من السابق.

وأشار إلى أن 90% من حالات الإصابة بفيروس كورونا تكون بدون أعراض أو بأعراض خفيفة جدا، وذلك تبعا لعدة معايير أهمها طبيعة المجتمع وفتوته والنظام الصحي في البلد.

وأضاف أن "الحظر الشامل لن يكون إلا إذا شهدنا انهيارا للقطاع الصحي، والأرقام تؤكد بأننا لم نقترب منه، حيث أن نسبة الإشغال في المستشفيات لم تتجاوز (55-60)%، فيما نسبة إشغال أجهزة التنفس حوالي (35%)".

واعتبر أن موضوع الحظر الشامل الكامل "انتهى"، مما له من آثار صحية واجتماعية واقتصادية كبيرة، ولا أحد يريد الحظر الشامل.
رقم : 899234
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