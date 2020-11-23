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الاثنين 23 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:39

بريطانيا تعلن موعد إلغاء الحجر الصحي بسبب كورونا

بريطانيا تعلن موعد إلغاء الحجر الصحي بسبب كورونا
كشفت وسائل إعلام بريطانية ،اليوم الاثنين، أن المملكة المتحدة بصدد إعلان تدابير جديدة بشأن العزل الذاتي الخاص بفيروس كورونا، وتحديد موعد انتهاء الحجر الصحي في البلاد.
العالم - أوروبا

وبحسب صحيفة "تليغراف"، فإن الحكومة البريطانية ستعلن، اليوم الاثنين، أن العزل الذاتي لن يكون ضروريا بعد الآن لمن خالطوا أناسا ثبتت إصابتهم بكوفيد-19.

وأضافت الصحيفة، إنه سيُطلب من الأشخاص الذين خالطوا آخرين ثبتت إصابتهم بالفيروس الخضوع لاختبارات يومية لمدة سبعة أيام، وسيُسمح لهم بممارسة أعمالهم في غضون ذلك.

وأشارت إلى أن "الوزراء سيقولون إنه سيتم إلغاء النظام الحالي الذي يلزم الناس بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما على مستوى البلاد في يناير/ كانون الثاني في حالة نجاح الخطط التجريبية".

وأوضحت الصحيفة، أن "وزير النقل البريطاني سيعلن اليوم أن قيود الحجر الصحي الشاملة ستنتهي في وقت مناسب لعيد الميلاد، حتى تتمكن الأسر من السفر إلى دول "القائمة الحمراء" عالية الخطورة لزيارة الأقارب".

ونوهت الصحيفة بأن "القيود ستُخفض من 14 يوما إلى خمسة أيام، إذا جاءت نتيجة اختبارات فيروس كورونا سلبية بالنسبة للعائدين من الرحلات بعد خمسة أيام من عودتهم إلى البلاد".
رقم : 899419
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