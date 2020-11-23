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الاثنين 23 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:44

قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين في القدس والخليل

قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين في القدس والخليل
اعتقلت قوت الاحتلال ،مساء الأحد، ثلاثة مقدسيين ومواطنين آخرين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عبد الرحمن البشيتي من طريق الواد في البلدة القديمة بالعاصمة المحتلة.

وجاء اعتقال الشاب البشتيي بعد أشهر من الإفراج عنه إثر قضائه 10 أيام بالحجر المنزلي رغم أنه مصاب بالسكري.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فتيين من بلدة الطور في القدس المحتلة، واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال، مساء الاحچ، شابين قرب منطقة المسجد الإبراهيمي في الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال المتمركزة على مداخل ومحيط المسجد، اعتقلت الشابين وجردتهما من ملابسهما، وألقتهما على الأرض رغم أجواء البرد بدعوى حيازتهما سكينًا.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال تشرين الأول الماضي.

ووثق التقرير استشهاد مواطنين اثنين، وجرح (154) آخرين بنيران قوات الاحتلال، التي اعتقلت (384) مواطنًا، وهدمت (16) منزلًا.

وبلغ عدد المعتقلين (384)، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (356)، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (388)، وفق التقرير.

وتعد مناطق القدس والخليل وبيت لحم الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (360، 285، 234) انتهاكًا تواليًا.
رقم : 899421
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