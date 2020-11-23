الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 23 تشرين الثاني 2020 ساعة 09:50

مسؤول يمني يكشف رسائل استهداف محطة ارامكو بالسعودية

مسؤول يمني يكشف رسائل استهداف محطة ارامكو بالسعودية
أكد نائب وزير الاعلام اليمني فهمي اليوسفي أن استهداف الصواريخ اليمنية للعمق السعودي تشكل دعوة يمنية للعدوان لاعادة حساباته، مشددا على ان تطورات الوضع الميداني تعطي المشروعية لليمن في استهداف العدوان.


وأضاف اليوسفي خلال مقابلة على قناة "العالم الاخبارية" أن التصعيد حق مشروع للقوات اليمنية في ظل التصعيد من جانب العدوان وعدم تقيده بالاتفاقيات، محذرا المواطنين في السعودية من ضرورة الابتعاد عن المشاريع الحيوية.

وأشار اليوسفي ان "تطورات الاوضاع الميدانية في اليمن تعطي كامل المشروعية للقوات اليمنية في استهداف دول العدوان السعودي، موضحا ان استهداف الصواريخ اليمنية للعمق السعودي تشكل دعوة يمنية للعدوان لاعادة حساباته في اليمن.

وشدد اليوسفي، على ان رسالة التي وجهتها صنعاء اليوم هي ايضا موجهة للغرب الذي يدير غرفة العمليات العدوانية في السعودية.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية "العميد يحيى سريع" قد اعلن صباح اليوم الاثنين عن استهداف محطة توزيع ارامكو في مدينة جدة السعودية بصاروخ مجنح من طراز قدس2.

وأوضح متحدث القوات المسلحة أن صاروخ قدس 2 دخل الخدمة مؤخرا بعد تجارب عملانية ناجحة في العمق السعودي لم يعلن عنها بعد.

وقال العميد سريع: "نجدد نصحنا للمواطنين والشركات الأجنبية العاملة في السعودية أن عملياتنا مستمرة وأن عليها الابتعاد عن المنشآت الحيوية الهامة كونها ضمن بنك الأهداف"، مؤكدا أن العملية النوعية تأتي ردا على استمرار الحصار والعدوان وفي سياق ما وعدت به القوات المسلحة قبل أيام من تنفيذ عمليات واسعة في العمق السعودي.

وأضاف سريع أن الإصابة كانت دقيقة جدا بفضل الله وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء إلى المكان المستهدف.
رقم : 899424
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ خطيرة للعراق بوجود غير ملموس وطويل الأمد
مخططات ‘‘إسرائيلية‘‘ خطيرة للعراق بوجود غير ملموس وطويل الأمد
السلطة الفلسطينية والإحباطات المتتالية ..هل تتحرر الحركة الوطنية من أغلالها
السلطة الفلسطينية والإحباطات المتتالية ..هل تتحرر الحركة الوطنية من أغلالها
23 تشرين الثاني 2020
استهداف محطة توزيع ارامكو في جدة السعودية
استهداف محطة توزيع ارامكو في جدة السعودية
23 تشرين الثاني 2020
بعد تجاهل إيران لها.. منسوب التهدیدات الأمریکیه یتراجع
بعد تجاهل إيران لها.. منسوب التهدیدات الأمریکیه یتراجع
23 تشرين الثاني 2020
الردع الايراني قادر على سحق الاعداء أينما كانوا
الردع الايراني قادر على سحق الاعداء أينما كانوا
21 تشرين الثاني 2020
كيف يقرأ اعلان المقاومة انتهاء الهدنة مع الامريكيين في العراق؟
كيف يقرأ اعلان المقاومة انتهاء الهدنة مع الامريكيين في العراق؟
21 تشرين الثاني 2020
القوات اليمنية تحرر معسكر ماس الاستراتيجي بمأرب
القوات اليمنية تحرر معسكر ماس الاستراتيجي بمأرب
21 تشرين الثاني 2020
الرئيس روحاني: منحة نقدية لـ 30 مليون ايراني خلال 4 اشهر
الرئيس روحاني: منحة نقدية لـ 30 مليون ايراني خلال 4 اشهر
21 تشرين الثاني 2020
قمة الـ20 في الرياض.. كورونا يخطف الأضواء من إبن سلمان
قمة الـ20 في الرياض.. كورونا يخطف الأضواء من إبن سلمان
21 تشرين الثاني 2020
المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عمار الأضرعي
تحالف العدوان اعتمد على قرصنة سفن النفط لإحداث أزمة كبيرة في البلاد
20 تشرين الثاني 2020
أدلة حيّة حول الاعتقالات المروعة للسجناء السعوديين
أدلة حيّة حول الاعتقالات المروعة للسجناء السعوديين
20 تشرين الثاني 2020
وثيقة التعاون الدفاعي بين إيران والعراق.. الأهداف والضرورات
وثيقة التعاون الدفاعي بين إيران والعراق.. الأهداف والضرورات
20 تشرين الثاني 2020
صفوي: أميركا لم تعد القوى العظمى في العالم
صفوي: أميركا لم تعد القوى العظمى في العالم
20 تشرين الثاني 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
مؤتمر اللاجئين السوريين... هل سيضع حد لمعاناتهم؟
انتقادات أممية لسجل امريكا في حقوق الانسان
كيف ستكسب السعودية ود جو بايدن ؟
آل سعود.. واستمرار الانتهاكات لحقوق الانسان