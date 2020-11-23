الحوثي: دول العدوان تعمل على استقطاب القضاة المفصولين

كشف عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي أن دول العدوان تعمل على استقطاب بعض القضاة المفصولين من خلال التواصل بهم عبر وزير أوقاف سابق يقف مع العدوان السعودي الإماراتي وحلفائه.



ودعا محمد علي الحوثي جميع القضاة إلى تسليم سجلاتهم والالتزام بالتوقف عن كتابة المحررات العقارية وفقا للقانون وبموجب تعميم صادر عن وزارة العدل،مشيرا إلى أن كتابة المحررات العقارية ستكون مهمة الأمناء الذين ستعتمدهم الوزارة بعد انتهاء عملية التأكد من صحة سجلاتهم.



وأوضح عضو المجلس السياسي الأعلى في تغريدات على تويتر، الأحد، أنه سيكون بإمكان القضاة دعوة الأمناء المرخص لهم في نطاق الاختصاص لكتابة المحررات إن لزم الأمر لذلك.



ولفت الحوثي إلى أن لجنة خاصة تم تشكيلها في وزارة العدل لاستقبال الشكاوى المدعمة بالإثباتات ضد أمناء السر، داعيا الشاكين لتسليمها إلى الوزارة حتى نهاية الأسبوع.