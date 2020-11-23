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الاثنين 23 تشرين الثاني 2020 ساعة 10:16

فلسطين المحتلة.. النظام الصحي بغزة يصاب بالشلل بسبب كورونا

فلسطين المحتلة.. النظام الصحي بغزة يصاب بالشلل بسبب كورونا
قال مستشارون للصحة العامة ،أمس الأحد، إن الزيادة الحادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة، قد تتسبب في عجز النظام الصحي عن استيعاب المرضى في القطاع بحلول الأسبوع المقبل.

وسجلت غزة، التي يعاني سكانها الذين يقدر عددهم بنحو مليوني نسمة من الزحام والفقر، نحو 14 ألف حالة إصابة و65 وفاة بفيروس كورونا، معظمهم منذ شهر آب.

وقال عبد الرؤوف المناعمة، أخصائي الأحياء الدقيقة وعضو اللجنة الاستشارية الصحية لمواجهة فيروس كورونا في غزة، إن "مرضى كوفيد-19 يشغلون 79 جهازا من 100 جهاز تنفس صناعي موجودة في غزة".

كما أضاف، "خلال 10 أيام إذا بقيت الأمور على هذه الوتيرة من الارتفاع لن يكون النظام الصحي قادرا على استيعاب هذه الحالات، وبالتالي سيكون هناك حالات بحاجة لعناية مكثفة لن تجد لها مكانا في المشافي"، مشيرا إلى أن معدل الوفيات البالغ حاليا 0.05% بين مرضى كوفيد-19 قد يرتفع.

وفرضت حركة حماس التي تدير قطاع غزة إجراءات للعزل العام مرة واحدة فقط حتى الآن.

ويتسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع، في إصابة اقتصاد غزة بالشلل وإضعاف وسائل الصحة العامة.

وتزعم إسرائيل إنها تحاول من خلال الحصار منع وصول أسلحة إلى حماس التي خاضت ضدها ثلاثة حروب.

وحذر عبد الناصر صبح، مسؤول الطوارئ الصحية في مكتب غزة الفرعي لمنظمة الصحة العالمية، من أنه "خلال سبعة أيام سوف نستنفد القدرة على رعاية الحالات الحرجة".

وأوضح أن معدل العدوى بين من أُجريت لهم الفحوص بلغ 21 في المئة، مع زيادة نسبية بين من تزيد أعمارهم على 60 عاما.

وقال صبح "هذا مؤشر خطير لأن معظم هؤلاء يكونوا في حاجة لإدخالهم للمستشفيات".
رقم : 899437
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