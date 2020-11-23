الاحتلال يعلن نتائج تحقيقاته حول فشل القبة الحديدية

اعلن الجيش الاسرائيلي ان قائد سلاح الجو الاسرائيلي وقائد قوات المضادات الجوي قاموا بجولة تفقدية لوحدات الدفاع الجوية.



وتم خلال الجولة استعراض نتائج التحقيقات حول عدم تصدي منظومة القبة الحديدية لقذائف اطلقت من القطاع في حادثين مختلفين مؤخرا.



ويتضح من التحقيقات بحسب الاعلام الاسرائيلي "انه في كل حدث كانت هناك مركبات تقنية وتشغيلية مختلفة اثرت على عدم تصدي القبة الحديدية للقذائف"، مدعية "انه لا يوجد اي خطأ خطير او خلل في انظمة الكشف والتحذير".



واشار قائد سلاح الجو الاسرائيلي :"لم نصل الى النتيجة النهائية المطلوبة ولم ننجح في المهمة المتوقعة منا. سنستمر بالتحقيق في مهنية ، لكننا لن نتنازل عن النتيجة النهائية ".

وكانت مصادر عبرية، أعلنت منذ نحو اسبوع، أن عدة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، باتجاه مغتصبات "عسقلان وأسدود وبالماخيم وريشون ليتسيون وغوش دان" جنوب تل ابيب.