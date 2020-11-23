مقتل وإصابة عدة أشخاص بعملية طعن بكنيسة في كاليفورنيا

أعلنت الشرطة الأمريكية في مدينة سان خوسيه عن مصرع شخصين جراء عملية طعن، في كنيسة بكاليفورنيا، وإصابة عدة أشخاص بجروح خطيرة.



وأوضحت الشرطة عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنه لم يكن هناك قداسا في الكنيسة في وقت العملية، مضيفة: "تم إحضار المشردين إلى الكنيسة لإيوائهم من البرد".



وقال العمدة سان ليكاردو في تغريدة ”قلوبنا مع أسر الشخصين اللذين لقيا حتفهما متأثرين بجراحهما في هجوم على كنيسة جريس بابتيست في وسط المدينة ليلة أمس”.



وأضاف أن شرطة سان خوسيه ألقت القبض على المشتبه به، مشيرا إلى أن أخرين ” أصيبوا بإصابات خطيرة”.