ظريف يشارك في مؤتمر أفغانستان 2020 الافتراضي

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بان وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيشارك في مؤتمر افغانستان 2020 الافتراضي في جنيف.



وافادت الدائرة العامة للاعلام بوزارة الخارجية الايرانية ان خطيب زادة اعلن ذلك وقال: ان مؤتمر جنيف حول افغانستان يقام كل 4 اعوام مرة واحدة وان المحور الاساس للمناقشات التي تجري فيها هو ارساء السلام والاستقرار والتنمية في افغانستان.



واضاف: ستشارك في مؤتمر العام الجاري 66 دولة و 32 منظمة دولية عبر الاجواء الافتراضية بسبب القيود الناجمة من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).