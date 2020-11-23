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الاثنين 23 تشرين الثاني 2020 ساعة 14:37

القبض على قيادي بارز لـ‘‘داعش‘‘ في مطار بغداد

القبض على قيادي بارز لـ‘‘داعش‘‘ في مطار بغداد
ألقت القوات المسلحة العراقية القبض على المنسق الإداري العام لتنظيم "داعش" الارهابي في مطار بغداد الدولي.

وقال رسول في بيان، إنه من خلال المتابعة المستمرة والعمل الميداني، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من القاء القبض على ما يسمى المنسق الإداري العام لتنظيم "داعش" الإرهابي المُكنى (أبو نبأ) بعملية فريدة من نوعها في مطار بغداد الدولي.

واضاف البيان أنه جرى له تتبع دقيق من قبل استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب منذ انطلاقه من أحد الدول ولغاية وصوله إلى العراق وكان يحاول عقد اجتماع لمفارز العصابات الإرهابية في أطراف العاصمة (بغداد).

وتابع أن المكنى (أبو نبأ) قد عرف بنشاطه الإرهابي مُنذ العام 2003 حيث أنتمى لعديد من التنظيمات الإرهابية أبرزها القاعدة وداعـش"، لافتا إلى أن ابو نبأ كان يستقبل توجيهات برسائل ورقية محررة من ما يعرف بوالي ( العراق )، حيث تم تكلفه بمهام إدارة.
رقم : 899484
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